Lo mejor y lo peor del último episodio de la serie – Game of Thrones

Los Simpson predijeron el final de Game of Thrones . Más o menos así nos sentimos la mayoría al ver que el último episodio de la serie más popular de la historia fue, más bien, un cierre de temporada. No se sintió realmente como el final verdadero del programa, por así decirlo.

¿Le faltó algo al ÚLTIMO episodio del show, no? Un poco de sal, de pimienta, de ajo, algo. Si bien tuvimos el giro de Jon matando a Dany, después de eso fue un capítulo común y corriente. Veamos cuáles fueron los peores y los mejores momentos.

Nota: Aún no me decidí si el asesinato de Daenerys es bueno o malo. Fue una sorpresa que no la esperaba y me puso contento porque pensé que Jon se iba a quedar con el Trono y Dany se lo merecía, pero a partir de ahí el episodio se cayó a un precipicio y no pasó nada más relevante o shockeante. Ni siquiera sé si la mejor decisión fue que Jon mate a su reina…