Lo que deberían agregar a la historia original de las horas purgadas – The Purge

Hoy, en el día del lanzamiento en México de la serie inspirada en la franquicia de The Purge, la cual se estrenará a través de Amazon Prime Video, hicimos una lista de las cosas que nos gustaría ver en el show. Como es de esperarse, esta lista incluye aquellos aspectos de las películas que todavía no se han explorado, o bien, que no se han aprovechado del todo.