Lo que Disney quiere ocultar sobre la familia amarilla – Los Simpson

5 . Crossover con Padre de Familia

Hay una razón por la cual Family Guy no está en Disney+ a pesar de ser uno de los mejores shows animados y ese es su humor negro que, obviamente, no faltó en el crossover con Los Simpson .

4 . El origen de Smithers

No creo que eso le agrade a Disney …

3 . El episodio de las Torres Gemelas

Esto no es culpa de Los Simpson y de hecho es completamente justificable que Disney y los creadores de la serie quieran que nos olvidemos. El mismo Bill Oakley ha dicho que, en retrospectiva, una de las líneas de diálogo era “lamentable”.

En el estreno de la temporada 9, la familia viaja a Nueva York para reclamar el auto familiar, que fue abandonado en Manhattan, a las afueras del World Trade Center. Si bien es un buen episodio, es comprensible que se haya eliminado de la TV después del 11 de Septiembre de 2001 debido a las repetidas tomas y menciones del atentado.

Volvió a emitirse después de unos años, pero como una versión editada, cortando una frase que decía: “They stick all the jerks in Tower One” o en español “Meten a todos los cretinos en la Torre 1.”

Durísimo.