Lo que más nos gustó de la sexta temporada – Grace & Frankie

Si aún no la vieron, les dejamos estos 5 puntos para que lean ya que numeramos las mejores cosas que tuvo esta temporada.

5 . El secreto de Robert

Las escenas que comparten Sol y Robert siempre son de las más graciosas de cada temporada y en estos episodios no defraudaron. Martin Sheen y Sam Waterston tienen un química increíble que traspasa la pantalla en cada momento.

Cuando Robert comienza a ocultarle algo muy importante a Sol , sus escenas son directamente hilarantes, con el ex esposo de Grace haciendo hasta lo imposible para que su marido no se entere. Sus discusiones son aún mejores y, al mismo tiempo, siguen conservando la mismo ternura de la primera temporada.

4 . El crecimiento de Brianna

3 . Coyote y Jessica

2 . El camino de Grace

Los últimos tres episodios, especialmente, son una muestras del largo camino que ha recorrido Grace desde que se separó de Robert hasta aquí. Luego de todo el drama que pasó con el Rise Up , su relación con Frankie parece más afianzada que nunca y quizás salte a un nuevo nivel la próxima temporada…

1 . El final

Si no vieron la sexta temporada, les sugiero que este punto no lo lean, pero con el final que tuvimos, la serie se posicionó para tener su mejor entrega hasta la fecha. No solo por el humor de siempre y sus tan queribles personajes, sino que nos pueden dar 16 episodios llenos de drama, momentos tiernos y alguna que otra ruptura de corazón.