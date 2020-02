En este artículo analizaremos cuál es el futuro de los personajes que participaron del programa y si el final de cada uno de ellos es adecuado o no. ¡Vamos!

1 . Oliver y Felicity

La historia de Oliver Queen puede haber acabado… o no. Al final del día lo vimos convertirse en un ser sobrenatural que se sacrificó para renacer un universo entero y ahora parece existir en algún tipo de dimensión alternativa. Si bien eso podría significar que todavía es The Spectre, esperando ser convocado para su próxima misión, la opción más probable es que ya no regrese. Lo mismo puede decirse ahora de Felicity Smoak, quien se une a Oli en esta vida después de dos décadas de esperarlo.

Oliver ahora puede descansar porque su misión de salvar a Star City finalmente ha terminado, y puede compartir esa felicidad con Felicity mientras los dos pasan toda la eternidad juntos en paz, sabiendo que no le fallaron su ciudad, ni a su universo. A pesar de la pérdida de ambos, el final sigue siendo feliz.