Lo que nos puede deparar el final de la serie – Game of Thrones

Como de costumbre, el penúltimo capítulo de la temporada fue el más emocionante y el que nos dejó con la boca abierta desde el principio hasta el fin. Nos queda sólo un capítulo. Una hora y media más de Game of Thrones para darle fin a la mejor serie de todos los tiempos. ¿Qué pasará? Pues veamos algunas de las teorías que nos dejó este episodio.

1 . Arya mata a Dany

Por si no se dieron cuenta aún, además de la locura y la maldad, Cersei y Daenerys también comparten el color de ojos. Eso claramente nos lleva a pensar que Arya bien podría cumplir con su profecía asesinando a la Mad Queen . Ella además vivió la masacre que provocó Daenerys de cerca y casi es una víctima más del ataque a los inocente, así que razones para hacerlo no le faltan. Es un buen momento para que sus habilidades como alguien “sin cara” salgan a la luz.

2 . Una guerra más

Si bien el quinto capítulo nos entregó la segunda mejor batalla de la serie (sí, la segunda detrás de Battle of the Bastards ), creo que podría haber algo más guardado para el episodio final.

Las imágenes del trailer final nos muestran al ejército de Daenerys , pero no están solo festejando, parecen estar preparándose para algo más. ¿Qué es eso? Pues el Norte .

3 . Jon mata a Drogon

Esta no ha sido una temporada donde Jon se destaque por sus momentos épicos, como sí lo fueron las anteriores. Todos creíamos que la muerte del Night King iba a ser suya, pero Arya se terminó robando ese logro.

En la confrontación que se avecina entre el Norte y Daenerys , Jon deberá elegir un bando y obviamente apoyará a su familia. Dany ya lo ve como un traidor así que no va a confiar en él y muy probablemente lo mande a matar por ser el heredero legítimo del Trono , así que no le quedan muchas opciones.

4 . Tyrion se queda con el Trono

Esta es la teoría en la que me apoyo desde que terminó la séptima temporada y teniendo en cuenta que Tyrion aún está vivo las posibilidades siguen latentes, me sostendré de ella hasta que la serie me demuestre lo contrario.