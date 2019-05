Lo que podría pasar luego de The Last of the Starks – Game of Thrones

Dejando atrás la tan anticipada guerra entre vivos y muertos, con magia, dragones, violencia, guerra y toda la parafernalia, el último capítulo de Game of Thrones se centró en otra de las cosas que tanto nos gusta: traiciones, sorpresas y misterios. Una nueva guerra se avecina, pero eso no es lo más interesante por más extraño que suene, lo más jugoso está en la historia de cada uno de los personajes, sus creencias, sus lealtades, sus decisiones, sus diálogos. Veamos cuáles son las cosas podrían pasar de ahora en más.

5 . Varys jugará un papel esencial

Como vimos, Varys ya no confía en Daenerys, y está preparándose para volver a traicionar a otro gobernante, pero ¿cómo lo hará? Él quiere a Jon sentado en el trono y se lo hizo saber a Tyrion, pero para ello necesita que Daenerys renuncie a su trono o se muera. Lo primero no lo va a hacer, así que no queda otra opción más que matarla. Creo que podría Varys ayudar al ejército Lannister a ganar la guerra contra los Targaryen a través de información filtrada de sus “pajaritos”, pero que poco después jugaría en favor de Jon para que sea él quien destrone a Cersei.

4 . Jaime se aliará con Cersei

El título de este ítem es medio tramposo. Si nos guiamos por lo que le dijo a Brienne, Jaime va a King’s Landing a morir junto a Cersei, pero hay algo más detrás de eso. La relación entre ellos ya no es la misma, Jaime se dio cuenta hace largo tiempo que Cersei es un monstruo, por lo tanto, llegará allí para tratar de detener el enfrentamiento pero, al ver la voluntad de Cersei de seguir adelante, jugará para los Targaryen/Stark. Esto podría costarle la vida al Kingslayer, pero él bien sabe que estas son sus últimas fichas y tratará de enmendar todos sus errores jugando para los buenos una vez más. Sí, se aliará con Cersei y le hará creer que sigue siendo confiable, pero luego intentará traicionarla. Él ama a Brienne y se fue de Winterfell porque es la única manera de protegerla.

3 . El Cleganebowl

El duelo entre los hermanos Clegane es un sueño húmedo desde la primera temporada y los creadores se han guardado el enfrentamiento hasta el final de la serie, así que algo más pasará cuando choquen. La solución más fácil sería que el cara a cara entre ambos sea un hecho aislado de la guerra; el cruce entre los Targaryen y los Lannister por un lado, y el de ellos por otro, pero es algo que se ha estirado por mucho tiempo como para que no tenga una consecuencia en la historia central de la serie. El Cleganebowl es una pieza clave para lo que queda de la serie, y no por la pelea en sí, sino por lo que ella significará en la narrativa de la historia. The Hound salvando a Arya de su muerte, The Mountain asesinando a ambos, The Mountain salvando a Cersei, las opciones son varias.

2 . Vuelve Yara

La última vez que la vimos fue en el primer capítulo, diciéndole a Theon que iba a esperar a Daenerys en las Islas de Hierro, pero la información sobre la batalla de Winterfell y lo que está sucediendo en King’s Landing ya debe haber llegado a sus oídos. Daenerys parece estar acorralada, y todo apunta a que perderá la lealtad de sus aliados y se convertirá en la Mad Queen, como anticipamos aquí la semana pasada, pero en caso de que llegue a triunfar, su as bajo la manga podría ser Yara. Ella tiene asuntos pendientes con Euron y la flota de Daenerys es muy probable que caiga derrotada fácilmente contra ellos; es ahí donde entra el factor sorpresa de la hermana del difunto Theon para darle la victoria a Dany y los suyos.

1 . Arya se sacrifica para matar a Cersei