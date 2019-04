Lo que puede pasar después de The Long Night – Game of Thrones

La temporada es muy lenta. ¿No? ¡JA! Game of Thrones acaba de romper absolutamente todo. Todo. Pero nos dejó un gran inconveniente para lo que viene: ¿qué va a suceder luego de todo esto?

1 . El Night King no está muerto

Nos quedan todavía 3 capítulos para terminar la temporada. ¿Van a llenar todo ese tiempo con la batalla entre Cersei y Denerys por el Trono ? Hay algo que no cierra. El conflicto entre vivos y muertos podría volver a surgir.

Otra de las opciones es que en realidad no sea posible matarlo. Su cuerpo se desintegró, pero en realidad sigue vivo y volverá cuando nadie lo espere para cobrarse venganza.

Pero, ¿cómo se hace para revivir al Night King ? Pues el muerto al que mato Arya no es él. El “verdadero” Rey de la Noche podría haber estado escondido todo este tiempo esperando a ver cómo se desarrollaba el enfrentamiento.

2 . Sansa y Cersei se disputarán el Trono

Si bien el destino “lógico” de Sansa y con el que todos especulan es que ella quede como la Reina del Norte , no sería extraño que quiera derrocar a Cersei y quedarse ella misma con el Trono de Hierro .

Sansa y Daenerys lograron sobrevivir a la masacre pero, si recordamos el segundo capítulo, las cosas no habían quedado muy bien entre ellas antes de que los Caminantes Blancos arriben a Winterfell .

Claro, para hacer eso tendría que enfrentarse a Dany . No hay futuro posible donde Sansa reine Westeros y la Khaleesi lo acepte. En caso de que la hija mayor de los Stark pretenda quedarse con el Trono , deberían darse varias traiciones en el camino que dejarían sola a Daenerys .

3 . Tyrion cambia de bando

En el primer cruce entre Tyrion y Sansa la Stark le dice que su matrimonio nunca hubiese funcionado porque existe la Reina Dragón , que las lealtades de Tyrion se dividirían y eso habría dañado la relación, comentario que él no responde, solo agacha la cabeza.

Más tarde los vemos escondiéndose de los muertos en las criptas, Tyrion le besa la mano y ambos salen a lo que, ellos pensaban, era una muerte segura. Pero pudieron salir con vida y su relación es ahora más fuerte.

No creo que haya una relación amorosa entre ambos, pasa por otro lado. El vínculo entre Tyrion y Daenerys se ha debilitado, ella ya no confía tanto en él, pero no obstante, desde que ha llegado a Winterfell, Sansa lo ha hecho sentir muy bienvenido. Quizás el plan de la Stark sea “quitarle” su mano derecha a Khaleesi.