Lo que queremos ver en la nueva película de DC

Faltan poco más de 3 meses para el estreno mundial de Birds of Prey y hace poco ya lanzaron el primer tráiler, donde vimos un poco de las aves, otro poco de Ewan Mcgregor y MUCHO de Harley Quinn. Si bien el avance no nos mostró la trama, sí nos dio una idea sobre lo que podemos esperar en algunos aspectos. Estos son los puntos en los que creemos que la película debe basarse para lograr ser un éxito.

1 . Gotham

A pesar de ser un epicentro en los cómics, Gotham apenas se ha visto en el DCEU hasta el momento. Con la excepción de pequeñas apariciones en Batman V Superman, Suicide Squad y Justice League. Una película que se desarrolla por completo en Gotham debería profundizar mucho más en el extraño mundo de Ciudad Gótica. Además, la participación de Black Mask en la trama debería abrir la parte más interesante, el inframundo criminal.

Es probable que Black Mask y Victor Zsasz tengan sus propios enemigos fuera de Birds of Prey, por lo que no estaría fuera de lugar ver algunos cameos de personajes inesperados y, por qué no, pensar en algún spin-off o secuela.

2 . Un tono único

El DCEU comenzó con una estética sombría y melancólica en Man of Steel y Batman V Superman: Dawn of Justice. Si bien no es malo, esas elecciones fueron controvertidas y han llevado a Warner Bros. a reorganizar su propio universo cinematográfico. Con los lanzamientos de Aquaman, Shazam! y Joker, nos dimos cuenta que se necesita lograr el tono correcto para cada película, en lugar de conformarse con una estética uniforme.

Birds of Prey deberá juntar el humor de Harley Quinn y su particular vestimenta con la brutalidad de Gotham y Birds of Prey. Mezclar estos tonos será crucial para que este crossover tenga éxito y ojalá sea así para que tengamos una era más nueva y variada de películas.

3 . Diversidad

Una de las cosas que podemos destacar de Suicide Squad es que tuvo un elenco realmente diverso y Birds of Prey debe tomar las ideas bien intencionadas de la película y mejorarlas. En el núcleo del film ya tenemos a la etnia asiática, afroamericana, hispana y caucásica, mientras que Renee Montoya y su novia, aún no identificada, también brindan una representación muy necesaria para la comunidad LGBTQ. Y eso sin contar que son todas mujeres, el elemento más característico de la producción.

De hecho, Rosie Pérez, quien interpreta a Montoya, también está allanando el camino para que las actrices desempeñen estos poderosos roles de acción a una edad que muchos estudios considerarían como “demasiado vieja”. Esta diversidad es muy necesaria para Birds of Prey y la ayudará mucho a distinguirse del resto de las películas de superhéroes. Esperemos que en el film veamos una mayor profundización en este tema.

4 . Sin CGI

Muchos se apoyan en la tecnología CGI, pero debido a la esencia de Birds of Prey, la película necesita ser distinta, con diseños de producción grandiosos y elaborados.

Algo de eso vimos en el tráiler con los parques temáticos abandonados y el club nocturno de Black Mask. Los personajes necesitan puestas de escena reales, por así decirlo, sería un gran error agregar efectos especiales o CGI en lugares donde no los necesitamos. Birds of Prey también necesitará mucho color, tanto en los personajes como en algún que otro escenario en particular, ya que los necesitaremos para equilibrar con la paleta sombría de Gotham City.

5 . Escenas de acción

Con personajes como Huntress y Black Canary, que dependen más de sus habilidades de artes marciales y el uso de armamento, la película necesitará tener escenas de acción muy bien coreografiadas. Chad Stahelski, director y coordinador de acrobacias de las películas de John Wick, supervisó algunas escenas de acción, por lo cual eso debería salir muy bien. Pero además de eso, la creatividad también debe estar presente, ya que los personajes de la película, en especial Harley, son poco ortodoxos.

La promesa de una violencia creativa y una acción a nivel de John Wick deberían ser más que suficientes para poner a Birds of Prey por encima de muchas películas de cómics, tanto en el MCU como en DCEU.