Lo que queremos y exigimos ver en la sexta temporada – Peaky Blinders

1 . Michael y Mosley

Una conexión entre ellos no sería imposible, ya que Mosley y Gina se miraron de manera cómplice en la fiesta de cumpleaños de Lizzie . Tal vez la familia Shelby tiene un topo entre sus filas y queremos que los descubran cuanto antes.

2 . El rol de Billy

Como mencionamos, Billy , el nuevo amigo de Finn , se comunicó con alguien para frenar el asesinato de Mosley , pero nunca supimos con quién. Lo único que tenemos en claro es que no fue con el líder del partido fascista. McCavern tampoco sabía nada, entonces. ¿Quién es? ¿De dónde salió Billy ? ¿Quién lo contrató para infiltrarse en la familia Shelby ? ¿Desde cuándo es un topo?

El ex futbolista ciertamente será un pieza clave en la sexta temporada y necesitamos que nos cuenten su historia para saber cómo llegó a tener el coraje de traicionar a los Peaky Blinders , el grupo más peligroso de Birmingham .

3 . La vuelta de Linda

La ex esposa de Arthur se fue muy enojada y herida de la mansión de Tommy y nunca más volvimos a saber de ella, pero uno no puede escapar de los Peaky Blinders así de simple… ¿Será ella la que se está complotando con la gente de Mosley para arruinar a la familia Shelby ? ¿ Billy la habrá llamado a ella? ¿A qué lugar se fue luego de salir de Birmingham ?

4 . La reacción de Polly

¿De qué lado se pondrá? No le gusta la actitud de Michael de querer quedarse con el puesto de Tommy pero, si se alía con su sobrino, tendría que estar dispuesta a matar a su hijo y, tal vez, a su nieto.

Polly renunció a su puesto en el negocio de la familia Shelby pero después de eso no la volvimos a ver; solo sabemos que estuvo atenta al discurso de Mosley .

5 . ¿Qué harán Tommy y Arthur?

Los hermanos Shelby están en un estado mental deplorable. Ninguno de ellos puede con su alma y están más cerca de suicidio que nunca. Tommy fantasea con su propia muerte desde inicio de la quinta temporada e incluso en la última escena lo vimos con un arma apuntando a su cabeza. Ciertamente no se suicidará, porque eso no tendría sentido, pero lo que viene será un camino muy duro para él. Las opciones son dos: o lo veremos morir en el final de temporada 6 o finalmente dejará la muerte de su ex esposa en el pasado.