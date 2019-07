Lo sucedido en la nueva casa embrujada te aterrorizará aún más – The Haunting of Hill House

No hay quien pueda negarlo: The Haunting of Hill House fue una de las mejores series que vimos en el 2018 de la mano de Netflix. Esta remake de la película de 1963 (y, además, basada en la novela de Shirley Jackson de 1959) tendrá una segunda temporada que dejará atrás a los hermanos Crain para concentrarse en otra casa embrujada: Bly Manor.

En el siguiente artículo, te contaremos todo lo que sabemos de la próxima temporada de The Haunting, como ha pasado a llamarse el proyecto ahora que definitivamente es una antología.