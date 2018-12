Logan Lerman podría protagonizar el próximo drama de Jordan Peele y Amazon – The Hunt

El actor de “Las ventajas de ser invisible” quizá pronto tenga una nueva serie.

Logan Lerman está en pláticas para protagonizar el drama del ganador del Óscar Jordan Peele (Get Out) y Amazon, The Hunt.

La serie de 10 episodios sigue a Jonah Heidelbaum, cuya abuela es asesinada por un intruso en su apartamento en Nueva York de 1977. Tras investigar su muerte, pronto se ve atrapado en la misteriosa organización conocida como The Hunt, un grupo de personas que, buscando justicia, se dedica a erradicar a los asesinos nazis que viven en los Estados Unidos bajo identidades asumidas.

Lerman además es conocido por la franquicia cinematográfica de “Percy Jackson” y las películas “The Three Musketeers,” y “Fury”. Esto marcaría su primer papel regular en la televisión desde que protagonizó “Jack & Bobby” en el antiguo canal de WB en 2004-2005.

Basada en una idea original e inspirada en eventos reales, The Hunt es creada y producida por David Weil, quien servirá como productor ejecutivo junto a Nikki Toscano. Peele producirá la serie a través de Monkeypaw Productions.