Su historia, como podemos ver desde un principio, está ligada profundamente a las acciones de Adrian Veidt : toda su personalidad terminó de forjarse la noche que Ozymandias decidió lanzar un calamar gigante sobre la ciudad de Nueva York , generándole un trauma de por vida a nuestro querido Wade , quien desde ese momento se hace adicto a la reflectatina, material con el que construye su máscara de Looking Glass y con el que también protege todas sus gorras, ya que sirve para defenderse de explosiones psíquicas como la que provocó el calamar gigante en Nueva York .

El quinto episodio de Watchmen funcionó como una historia de origen para uno de los personajes más atractivos que tiene hasta ahora la serie. Wade , aka Looking Glass , es, desde el primer día, de los más misteriosos que tenemos en esta nueva adaptación y, por eso, este capítulo dedicado exclusivamente a él nos vino como anillo al dedo.

Será ese grupo el que lo lleve tras las pistas de la 7ma Kaballería , solo para descubrir que se encuentran jugando con portales y que su líder es nada más y nada menos que el Senador Keene . La vida de Keene también dio un vuelco por culpa de Adrian Veidt : cuando empezó a ejercer su cargo, descubrió que fue Ozymandias quien provocó la aparición del gran calamar en Nueva York y todo para conseguir que la humanidad no se entregara a la extinción nuclear y, también, convertir a Robert Redford en presidente, ya que era el candidato ideal para lograr su visión del futuro. Tanto a Keene como a Wade esta información les cambia la vida y habrá que ver qué harán a continuación con lo que saben.

Wade vive dentro de su obsesión: no solo se cubre con reflectatina, también instala alarmas en su casa (búnker incluido) que lo previenen de ataques extra-dimensionales y dirige un grupo de autoayuda para gente con su mismo trauma.

Mientras tanto, el responsable de tantos vuelcos, Adrian Veidt , parece estar llevando a cabo sus planes de huida: logra dejar un mensaje en lo que parece una luna de Júpiter (¿O Marte ?), con los cadáveres que arrojó de sus pasados sirvientes, para que lo recoja un satélite. El mismo decía “Sálvame, D“. ¿Quién es D ? Hasta ahora, no tenemos a nadie con esta inicial, al menos que sepamos.

Por el lado de Wade , todo su temor a invasiones alienígenas, sobre el que construyó toda su vida, se vino abajo a partir de ese vídeo. Ante esto, traiciona a Angela para servir a los propósitos de Keene , pero Keene no parece mantener su palabra: sobre el final, miembros de la 7ma Kaballería aparecen en la casa de Looking Glass con armas de alto calibre e, intuimos, intenciones violentas. ¿Sobrevivirá este hombre que siempre estuvo preparado para lo peor?

Hablamos también de la traición de Wade a Angela, ya que la entrego a Laurie Blake haciéndola confesar todo el enredo con su abuelo Will. Sin embargo, antes de ser apresada, Angela se toma las pastillas de Will, que en este mismo episodio descubrimos que sirven para implantar recuerdos (riesgo de psicosis mediante). Es muy probable que el sexto episodio de Watchmen nos traiga esos recuerdos y algo más de luz acerca de los planes de Will y Lady Trieu. ¿Será que se conectan con los del Senador Keene? Todavía tenemos mucho más para descubrir.