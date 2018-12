Después de tanta polémica en torno a Friends y ahora que sabemos que la serie durará, al menos, un año más dentro de Netflix, es una oportunidad precisa para ver nuevamente la serie de principio a fin. Aunque si eres de aquellos que nunca la ha visto y duda de la efectividad de su comedia después de tantos años que han pasado desde su estreno, entonces te preparamos un listado con los 10 mejores episodios de la serie que te mostrarán el por qué esta sitcom protagonizada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer sigue conquistando los corazones de muchos nuevos seriéfilos que incluso nacieron después del final de la misma.

10 . The One with Ross’s Sandwich (S05E09)

Ross nos regaló algunos términos inolvidables como “Pivot” o “Unagi”, pero ninguno de ellos tan gracioso como oírlo gritar por su sandwich. La inestabilidad que le provocó que le hayan robado su comida en su trabajo lo llevó a comenzar una búsqueda interminable por encontrar al culpable, con lo cual logró ser suspendido de su trabajo. Mientras que por otro lado, este episodio también significó que todo el enredo de la relación secreta entre Monica y Chandler se empezara a complicar cuando creían que Joey era un pervertido por tener fotos de su amiga desnuda.

9 . The Last One (S10E17/18)

Oír gritar a Phoebe a todo pulmón el nombre de Rachel en el aeropuerto, para que ella regresara a la sala de espera y reencontrarse con Ross, cuando ya iba rumbo al avión es uno de los momentos que más nos han hecho reír. Hasta el último instante de su existencia, la serie buscó que disfrutáramos ver la serie y lo logra. Aunque este doble episodio es emotivo por ser el final, pero aún siendo el cierre es un gran episodio.

8 . The One with the Blackout (S01E07)

Con solo 7 episodios, los creadores de la serie lograron darnos uno de los capítulos top de la historia de Friends. Al quedarse la ciudad de Nueva York sin luz, Chandler queda atrapado con una espectacular mujer en un cajero automático y la situación se presta para que él exponga su torpeza con las mujeres en su máxima expresión. Mientras los chicos pasan una velada extraña en el departamento de Monica, donde Ross sufre al ver a Rachel con Paolo y Joey inventa el término de friendzone.

7 . The One with All the Thanksgivings (S05E08)

Los episodios especiales de Acción de Gracias son muy graciosos y aquí una lista del peor al mejor, pero este en particular tiene elementos que tanto nos gustan como los flashbacks y más cuando vemos a Monica gorda, para después tener su revancha ante Chandler mismo del cual ya estaba enamorada cuando era joven. Todo ese recuento culmina en que ella le confiesa a él, en el presente, su amor.

6 . The One with the Rumor (S08E09)

No me cansaré de decirlo: ¡BRAD PITT! Sí, Brad Pitt, una de las estrellas más importantes del cine y novio de Jennifer Aniston en ese momento, formó parte de la serie. Hasta Phoebe se sorprendió de verlo. La situación del odio que le tiene Will a Rachel y que involucra a Ross es muy graciosa. Y por supuesto también tenemos a Joey que está dispuesto a comerse toda la cena como se lo prometió a Monica.

5 . The One Where No One’s Ready (S03E02)

Innovador podría ser la palabra que describe a este episodio que durante 22 minutos nos dejó en el departamento de Monica para desarrollar este episodio donde todos se preparaban para ir a un evento relacionado al trabajo de Ross. Las cosas se complican: Joey y Chandler se pelean por un lugar, Phoebe se mancha el vestido, Monica comete un error que involucra a Richard, y Rachel se molesta con Ross. ¡Todo sale mal esa tarde-noche y para nosotros todo es risa y diversión!

4 . The One with Ross’s Wedding (S04E24)

Este sin duda es uno de los mejores finales de temporada en el género de comedia. El nombre de Rachel retumbó desde Londres a todo el mundo cuando el subconsciente de Ross lo traiciona ante Emily justo el día de su boda. Pero este episodio viene acompañado de todo el viaje que vivieron los amigos a Reino Unido. Joey extrañando EE.UU., Monica y Chandler comenzando una peligrosa relación y Phoebe monitoreando todo lo que sucede desde a través del teléfono.

3 . The One with the Prom Video (S02E14)

“He is her lobster” es una de las grandes frases de la serie que salió a partir de una teoría un tanto extraña de Phoebe. Cuando dos langostas se conocen, ellas se enamoran de inmediato y para toda la vida. Eso es lo que son Rachel y Ross, y aunque la chica Green le parece una locura, un viejo video la hace reflexionar en lo que siente por el chico Geller.

2 . The One with the Embryos (S04E12)

Llegó el momento de la polémica, porque sé que para muchos este es el mejor episodio de la serie: la apuesta por el departamento. Este juego no sólo probó a los amigos que no se conocían a la perfección, sino que tampoco nosotros los conocíamos a ellos como creíamos. ¿O acaso saben en que trabaja Chandler? Les ahorramos la búsqueda en Google y pueden hacer click aquí. La evolución de la competencia es divertida, pero seamos sinceros y la situación con Phoebe sobre el embarazo le rompe el ritmo al episodio. ¿No les gustaría ver sólo la competencia? Seguro dirán que sí y si eso existiese sería el número 1.

1 . The One Where Everybody Finds Out (S05E14)