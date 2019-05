Los 10 mejores momentos de la película

10 . Tony y Peter

Esto quizás sea hacer un poquito de trampa, pero es que no podía decidir por un momento en particular y como estas dos escenas incluyen a los mismos personajes, pues ocupan el mismo puesto.

Aquí me estoy refiriendo a dos momentos: el primero es cuando Tony vuelve a La Tierra y lo primero que le dice a Steve es “perdí al muchacho”, refiriéndose a Peter , mientras los ojos se le llenan de lágrimas y se le quiebra la voz. La otra es mucho más adelante en la película, en la batalla final contra Thanos , cuando Iron Man ve a Spidey por primera vez y en medio de todo ese caos decide darle un enorme abrazo. Veníamos todos excitados por la guerra y este instante nos hace emocionar un poco.

9 . Natasha y Clint

Fue aquí cuando la mayoría de nosotros nos enteramos lo mucho que los queríamos a ambos y todavía no nos habíamos dado cuenta. La relación de amistad/familiar entre Hawkeye y Black Widow hace que todo sea muchísimo peor.

8 . Thor en New Asgard

Después de ver Infinity War , cuando pensamos en Thor lo hacemos creyendo que es el Avenger más fuerte. Además, el porte de Chris Hemsworth ciertamente ayuda a que así sea. No obstante, aquí los hermanos Russo decidieron sorprendernos con su personaje.

7 . Tony y Howard

Este fue el momento en el que la mayoría de nosotros nos dimos cuenta que Tony definitivamente no iba a sobrevivir a la batalla contra Thanos . Sus conversaciones con su padre fue un maravilloso cierre a parte su arco narrativo.

6 . Cap vs Cap

5 . El funeral

4 . “We won, Mr. Stark”

Todos nos imaginamos el desenlace de esto una vez que Tony chaquea sus dedos, pero vivirlo fue muchísimo más difícil. Primero se acerca Rodey y se da cuenta de la gravedad de la situación, pero luego llega Peter , destrozado, tratando de animar a su mentor en los últimos momentos y negándose a despedirse de él diciéndole que ganaron. Por último llega Pepper , quien solo le sonríe, le dice que ellas van a estar bien y que ya puede descansar. Una vez que Tony fallece ella rompe en llanto (sí, a mí también me dan un poquito de ganas de llorar mientras escribo esto).

3 . Cap + Mjolnir

Menos de un minuto duró la escena de Steve con el martillo de Thor , pero la vamos a recordar para siempre como uno de los mejores momentos del MCU y algo que, otra vez, no sabíamos que necesitábamos tanto.

Particularmente, cuando Mjolnir comienza a moverse, nunca pensé en el Capi, creí que Thor estaba haciendo fuerza para alcanzarlo mientras Thanos trataba de asesinarlo, así que cuando el martillo llegó a las manos de Steve me estalló la cabeza. Además no fue sólo el hecho de que lo agarre, sino que lo use contra Thanos y haga unos combos espectaculares junto a su escudo.

Por favor, es todo perfecto.