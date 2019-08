Los 11 más inolvidables momentos musicales de la épica serie – Twin Peaks

Twin Peaks es una de las series de culto que todo seriéfilo debe ver. En 2017 volvió con su tercera temporada y amaríamos que Netflix tenga disponibles todas las temporadas para poder verla una y otra vez. Como nos pusimos melancólicos vamos a hacer un repaso por las grandes momentos musicales que hemos visto dentro de la serie: David Lynch y Mark Frost no solo nos entregaban episodio a episodio una gran historia y una gran calidad visual, sino además grandes actuaciones musicales.

1 . Au Revoir Simone – A Violent Yet Flammable World (S03E09)

Segunda presentación de la banda en uno de los episodios de esta tercera temporada. Sky Ferreira y una inolvidable participación.

2 . The Cactus Blossoms – Mississippi (S03E03)

Pensar que los miembros de esta banda, los hermanos Jack Torrey y Page Burkum, soñaban con que Lynch se interesara en ellos. ¿Adivinen? Su sueño se cumplió.

3 . Sharon Van Etten – Tarifa (S03E06)

La artista pudo ser parte del show siendo el gran cierre del sexto episodio de Twin Peaks The Return.

4 . Nine Inch Nails – She’s Gone Away (S03E08)

El octavo episodio de la tercera temporada de la serie es una obra de arte, realmente nos hizo estallar la cabeza. Para cerrar tuvimos la aparición de Nine Inch Nails, algo que esperábamos desde que comenzó esta temporada.

5 . Eddie Vedder – Out of Sand (S03E16)

Presentado como Edward Louis Severson (su nombre de nacimiento), Eddie Vedder protagonizó uno de los mejores momentos de esa temporada.

6 . Angelo Badalamenti – Heartbreaking (S03E11)

Angelo no iba a faltar en la última entrega. Mientras Dougie se encuentra en Las Vegas, Badalamenti nos regala esta hermosa melodía.

7 . Trouble – Snake Eyes (S03E05)

Una escena de tensión musicalizada con Trouble, la colaboración entre Riley Lynch y Alex Zhang Hungtai (Dirty Beaches).

8 . Jimmy Scott – Sycamore Trees (S02E22)

Uno de los momentos más escalofriantes de la serie: la canción interpretada en Black Lodge es algo que no podremos olvidar. Sí, nos sigue poniendo tensos…

9 . Rebekah Del Rio – No Stars (S03E10)

Una interpretación cargada de melancolía con todas las referencias a The Black Lodge, algo que amamos.

10 . Julee Cruise – The World Spins (S02E07)

Ella es un emblema de Twin Peaks, por eso amamos verla en la tercera temporada. Nunca olvidaremos la tristeza que cargaba la escena en su interpretación original.

11 . James Hurley – Just You and I (S02E09)

Interpretada por James, Maddy Ferguson y Donna Hayward, esta canción se convirtió en una especie de emblema, digamos. ¡Ah! Y nos divirtió mucho ver que fue retomado en The Return.