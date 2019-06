Los 12 personajes de la serie, del peor al mejor – Big Little Lies

Madeline , Jane y Celeste no son las únicas protagonistas del show ni las únicas a las que sus vidas aparentemente perfectas comienzan a desmoronarse, sino que todo se irá complejizando hasta el punto de llegar al asesinato.

Big Little Lies llegó con una segunda temporada que mantiene el nivel de lo que fue la primera. Si bien la serie comenzó centrándose en las historias de tres madres de niños de primer grado, demostrando que sus vidas perfectas no son tal como las muestran, muchos personajes se sumaron al listado.

12 . Perry Wright

11 . Gordon Klein

El esposo de Renata . Sabemos que ella tiene una personalidad fuerte pero sí, él no está dentro de nuestros favoritos. Menos cuando ha llevado a su familia a la quiebra, y pone en riesgo el gran secreto de Renata.

10 . Elizabeth Howard

Es la madre de Bonnie , un personaje que sabemos que puede dar mucho más. Al ver que tiene visiones ya nos encantó, pero claro, no es nuestra favorita.

9 . Nathan Carlson

El ex marido de Madeline no es de nuestros personajes favoritos. Vemos que le cuesta tomar decisiones, aunque nos dio mucha ternura intentando ayudar a Bonnie. Si bien amamos su discurso sobre el matrimonio, no es de nuestros preferidos