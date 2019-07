Los 13 momentos más impactantes a lo largo y ancho de la serie – Orange is the New Black

Orange Is The New Black llega el 26 de Julio con su séptima y última temporada. La serie que nos ha llevado de las risas a las lágrimas llega a su fin y no podemos dejar de pensar en todas las magistrales escenas que nos ha regalado.

A lo largo de las temporadas hemos tenido momentos oscuros protagonizados principalmente por la brutalidad e inoperancia policial, aunque hubo muchos que nos dejaron shockeados ya que fueron cosas que no nos veníamos venir, como la muerte de Poussey.