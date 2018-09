Los 14 mejores episodios según la votación de los fans – Bates Motel

Si hablamos de relaciones familiares difíciles, sin lugar a dudas los Bates estarían encabezando los primeros puestos. La serie basada en la inolvidable película de Alfred Hitchcock, Psicosis, ha dejado una huella importante. El show finalizó hace un poco más de un año dándole un nuevo giro a la historia que nos dejó completamente sorprendidos y amándolo mucho más que al comienzo.

Con 5 temporadas, hemos visto a Norman convertirse en un asesino despiadado y también fuimos testigos de cómo una madre, en el afán de proteger a su hijo, lo único que logra es alimentar su locura. La serie ha logrado mantener el suspenso a la perfección. Por eso además de traerles los mejores episodios de la serie según los votos de los usuarios de IMDB, también les recomendamos que no dejen de verla ya que a pesar de todo lo TERRIBLE que sucede, se les empieza a tomar cariño a los Bates como si fuéramos parte de su disfuncional familia. Checa la lista y cuéntanos en los comentarios si tus episodios favoritos también están incluidos.

14 . The Last Supper (S03E07)

13 . The Body (S05E08)

12 . A Danger to Himself and Others (S04E01)

11 . Visiting Hours (S05E09)

10 . Unconscious (S03E10)

9 . The Immutable Truth (S02E10)

8 . The Convergence of the Twain (S05E02)

7 . Inseparable (S05E07)

6 . Goodnight, Mother (S04E02)

5 . The Cord (S05E10)

4 . Norma Louise (S03E06)

3 . Norman (S04E10)

2 . Marion (S05E06)