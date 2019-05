Los 14 mejores momentos que tuvo la sexta temporada – Orange is the New Black

El 26 de Julio llega la séptima y última temporada de Orange Is The New Black, la serie que no solo es una de las más aclamadas de Netflix sino que por el momento incluso es la más longeva. ¡Sin dudas que la extrañaremos!

Mientras tachamos los días para su estreno, es inevitable no ponerse a recordar y volver a ver la temporada anterior para estar a tono. Es por eso que aquí les dejamos los 14 mejores momentos que ha tenido la sexta temporada de OITNB.