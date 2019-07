El 9 de Agosto de este 2019 se estrena la tercera temporada de GLOW. Las Gorgeous Ladies Of Wrestling vuelven al ruedo y hoy vamos a recordar los momentos claves de la segunda temporada del show.

Sabemos que a los creadores de la serie, los mismos que Orange Is The New Black, les encanta abordar problemáticas complejas a través del humor, y en la segunda temporada fueron más a fondo y hablaron sobre los abusos dentro de la industria, sobre el HIV y también sobre los prejuicios étnicos: GLOW ha dado un buen giro consolidándose aún más. Además se exploraron más detalladamente las vidas de cada una de las luchadoras, cómo estas mujeres crearon un lazo de hermandad para protegerse y contenerse ante lo injusto del mundo para las mujeres.

Por esto y más, aquí les dejamos 14 cosas que deben recordar sí o sí antes de comenzar a ver la tercera temporada de GLOW.