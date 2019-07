Los 14 momentos más oscuros que vimos en la serie hasta el día de hoy – Orange is the New Black

Orange Is The New Black llegó siendo una historia muy naif, y si bien siempre mantuvo el humor, la realidad es que tuvimos MUCHOS momentos oscuros: a medida que fueron avanzando las temporadas fuimos testigos de situaciones que nos han dejado sin palabras. Muchos de estos nos sorprendieron, nos dieron asco y nos dejaron sin aliento y con muchas lágrimas.

Es tiempo de recordar las 14 escenas más oscuras que nos dejó hasta el día de hoy Orange Is The New Black mientras esperamos la llegada de su última temporada.