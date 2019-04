Los 19 más importantes momentos que vivió Bronn, nuestro mercenario favorito – Game of Thrones

Game of Thrones se caracteriza por no dejarnos elegir un solo personaje favorito: si bien todos elegimos al que más queremos, por muchos otros les rogamos a HBO y a George RR Martin para que continúen con vida. Bronn es un claro caso: un personaje que no pensamos que íbamos a querer, pero al día de hoy es inevitable.

Comenzó su camino como un mercenario y logró volverse caballero. Si bien siempre dejó en claro que el oro era importante para él, ha sido clave tanto en la vida de Tyrion como en la de Jaime Lannister. Pero en este comienzo de la octava temporada fuimos testigos de un pedido de Cersei que nos hace dudar hasta dónde llegará la codicia de Bronn…

Pero eso no nos importa porque con su humor y valentía hizo que lo amáramos MUCHO, y es por eso que aquí les dejamos los 19 mejores momentos de Bronn, nuestro mercenario favorito.