Los 27 momentos más emblemáticos de Rick a lo largo de la serie – The Walking Dead

Rick no murió, ya lo sabes, pero ya no está entre nosotros. Esa frase que suena extraña es tal cual: no sabemos qué pasó con él (bah, un poco sí, pero no su destino) y la verdad es que un poco extrañamos que sea el mandamás del mundo de The Walking Dead. Es por eso, y porque fue el eje de 8 temporadas completas y un poco de la novena actual, que desde It’s Spoiler Time recorrimos el camino que surcó el ex Sheriff por la serie apocalíptica zombie por antonomasia y decidimos hacer un listado, de menor a mayor, de los momentos más emblemáticos de Rick a lo largo de la serie. Son 27. El final es medio polémico, pero creemos no estar tan alejados del gusto general.

27 . Tratando de salvar a Beth / Coda – S05E08

No fue su gran momento, por eso este lugar en el listado. Llegó tarde a la negociación, pero, como siempre, era el más apto. Todo salió mal, y no por su culpa. Rescatamos este pasaje de su vida porque estaba calmo… Cosa rara…

26 . Las veces que se aleja y se reencuentra con Carol / Varios episodios

Entre que la echó y se alejó, siempre con Carol estuvo esa tirantez medio extraña. Se sabe: la de pelo corto (hasta este domingo, ok) es una de las líderes que viene estando presente desde el comienzo de la serie. Tal vez por eso, por el poder de ambos, la relación es de ida y vuelta.

25 . Cuando decide volver a buscar a Merle / Vatos – S01E04

Tal vez el comienzo de su concepto de “familia”. Rick se siente culpable por haber esposado al hermano de Daryl y vuelve a Atlanta a rescatarlo. Un poco de humanidad quedaba en Rick. Si lo piensan un poco, el mal resultado de su primera acción fue el desencadenante de la guerra contra El Gobernador… Una cosa lleva a la otra.

24 . Su charla con El Gobernador / Arrow on the Doorpost – S03E13

El segundo episodio más aburrido de la serie, sí, pero bueno, es una charla entre líderes. Gente: los generales de ejércitos, por ejemplo, no andan tirándose tiros. Fue una buena escena para saber cómo se manejan los altos estratos de una sociedad piramidal.

23 . Su reencuentro y charla con Morales / Varios episodios

Dos episodios, un reencuentro tan extraño como genial. Morales pedía pista para volver, lo hizo y murió como un gorrión: simple y llano. La conversación fue corta, pero valió la pena, sobre todo por la cara de Rick.

22 . Cuando deja vivir a Negan / Wrath – S08E16

La serie se apegó al cómic en esto del salvar a Negan, pero la gente se enojó: la temporada 8 venía en picada y tal vez alejarse del material original le hubiera venido bien. Es más: después de la muerte de Carl, ¿por qué Rick no entró en cólera una vez más? ¿Por una carta? Sí: tendría que haber matado a Negan, pero bueno, nosotros no mandamos. Por eso está en este puesto.

21 . El mal llanto por la muerte de Lori / Killer Within – S03E04

Fue gracioso, claro que sí, pero bueno, desde mi punto de vista no está mal actuada esta escena: recordemos lo que luchó Rick para unirse a su familia, lo que estaba luchando para darles un lugar seguro donde vivir, lo que pensaba hacer con tal de mantenerlos con vida. El llanto es desgarrador, y mostró una parte de Rick que parecía haber desaparecido.

20 . Sus peleas con Pete / Varios episodios

Fueron geniales sus interacciones con este personaje, sobre todo la paliza que le propinó. Rescatamos este momento en este puesto porque Rick volvió a ser el que queríamos. Y porque, DE VERDAD, parece que pega MUY duro.

19 . El “arresto” a Merle / Guts – S01E02

Un momento interesante: Rick ya conoce el apocalipsis pero no se puede despegar de su profesión anterior. Buena escena, excelente capítulo.

18 . Arriesga todo por salvar a Glenn / Vatos – S01E04

El primer momento en el que nos dimos cuenta que el concepto de “familia” de Rick, que ensayó yendo a buscar a Merle, estaba arraigado e iba en serio. Contra todo y todos con tal que liberen a Glenn, su primer amigo del mundo apocalíptico.

17 . El último reencuentro con Daryl / Hearts Still Beating – S07E08

Ese abrazo al mejor estilo “amor entre los hombres” de la Grecia Antigua. Un Daryl devastado mentalmente vuelve al pecho de Rick, lo necesitaba. Y el ex Sheriff lo entendió, por eso no se alejó del pelilargo. Emotivo.

Andrew Lincoln as Rick Grimes, Norman Reedus as Daryl Dixon – The Walking Dead _ Season 7, Episode 8 – Photo Credit: Gene Page/AMC

16 . Cuando amputa a Hershel / Seed – S03E01

Una de las decisiones más fuertes para Rick pero muy bien tomada. Está en este conteo por demostrar que el nuevo mundo, lejos de la comodidad de la granja de Hershel, iba a ser hostil, y no solo por el enfrentamiento contra los walkers cara a cara…

15 . Su llegada a Alexandria / Remember – S05E12

Más que su llegada, su charla con Deanna Monroe, la mandamás del lugar. Dejó todo en claro, no vaciló un segundo y empezó a demostrarnos lo que se venía: los sobrevivientes dominarían el lugar.

14 . Cuando le dice a Daryl “hermano” / A – S04E16

Emotivo momento. Así como Shane lo fue, ahora Daryl era de su mayor confianza. Aunque, pensándolo bien, y por como terminó Shane, mejor tenerlo de simple amigo a Rick, ¿no?

13 . Las varias promesas de muerte a Negan / Varios episodios

Desde que lo amenazó allá por el S07E01, varias veces le dijo Rick a Negan que iba a matarlo. Ok, como dijimos más arriba, no lo hizo, pero esos momentos fueron de una tensión muy fuerte. La actuación de Lincoln en esos momentos fue sublime.

12 . Su frase “Se están metiendo con las personas equivocadas” / A – S04E16

Piensa en una persona decidida, confiada y suprema. ¿No se te vino a la cabeza este momento de Rick? Mmm… entonces no eres fan. Cuando los sobrevivientes son atrapados y encerrados en Terminus, Rick suelta esta frase que es LAPIDARIA. Luego no sirve para nada, ok, pero sí que se sintió tremenda.

11 . La masacre en la iglesia / Four Walls and a Roof – S05E03

En Terminus, Rick le había prometido la muerte a Gareth. Dicho y hecho. Y cómo. Tremenda salvajada de un Rick que no frenaba sus impulsos destructivos a esa altura.

10 . Su entrada a Atlanta / Days Gone Bye – S01E01

La toma es hermosa, el CGI también, la idea, TODO. Siguiendo al cómic, la entrada de Rick a Atlanta es sublime por donde se la mire: el hombre solo que entra en la ciudad que está (supuestamente) sola. Una bocanada de suspenso alimenta a esta escena que solamente los fans pueden reconocer.

9 . El primer beso con Michonne / The Next World – S06E10

¡MEGA AAAWWW! Después de un tiempo sin tener una pareja estable (ninguno de los dos), se arriman y se funden en un beso. Como nuestro tema es Rick, lo aplaudimos: supo salir del embrollo del duelo por Lori de una vez y confiar su corazón a alguien que valía la pena.

8 . Cuando arrancó la garganta de Joe / A – S04E16

El hombre y su costado animal. Rick estalló y demostró que aunque hable de la “familia” de los sobrevivientes, tocan a su verdadera sangre y todo puede llegar a explotar. Si bien luego repitió esta escena pero asesinando a un muchacho atravesándolo con un cuchillo en la garganta, mordérsela a Joe y luego escupirla fue la salvajada más increíble que vio el show por completo.

7 . La tan ansiada reunión con su familia / Tell It to the Frogs – S01E03

Rick sale del coma, se encuentra con Morgan, duerme, sale para Atlanta, se encuentra con Glenn y los suyos, regresa al campamento de los nuevos amigos y se reencuentra con Lori y Carl. Algo así como 24 horas y su búsqueda terminó… Bah, empezó otra, pero ese es otro cantar. Si lo piensan un poco, como comienzo de serie (bah, de cómic para ser más directos) es GENIAL. Tan genial como el abrazo entre los tres y lo que oculta Shane. PERFECTO.

6 . El primer caminante que mata / Days Gone Bye – S01E1

Tal vez para ustedes este momento en este puesto sea una estupidez, pero aceptar el apocalipsis y enfrentarse a él no debe ser nada fácil. Este primer caminante le abrió el cerebro a Rick: no todo era lo mismo… y no todo era tan simple.

5 . Mata a Sophia zombie / Pretty Much Dead Already – S02E07

¿Por qué en este puesto? Porque en ese momento Rick entendió lo que era perder a alguien de los suyos por completo, lo que era sacrificar los sentimientos de uno por el bien de todos. A su vez, es una niña… Tuvo que armarse de coraje como pocas veces y tomo la decisión que varios deberían haber tomado. Comenzó a liderar a partir de ese momento.

4 . Las tantas y largas charlas y encuentros con Morgan / Varios episodios

Otro puesto polémico, lo sabemos, pero si lo piensas un poco, el andar de Rick en la serie está ligado a la manera de ser de Morgan. Comenzó como sobreviviente, se volvió loco y recuperó la paz. Así fue el camino del ex Sheriff a lo largo de las 8 temporadas y estos últimos episodios. Así fue el camino de Morgan también. Increíble pero real. Sus charlas fueron puro aprendizaje de parte del moreno para con Rick.

3 . Mata a Shane / Better Angels – S02E12

No hay más amigos, hay familia, definitivamente. Y quien se aleje de ese círculo o quiera quebrarlo, morirá. Así de simple es este análisis de esta escena, así de sencilla es la muerte de Shane.

2 . Mata a Dave, el primero de su larga lista de seres humanos / Nebraska – S02E08

Polémico este momento en este puesto. ¿Debería estar la muerte de Shane aquí? Puede ser. Pero no, y porque no lo merece. Cuando Rick mata a Dave, ese rebelde sin causa que se cruza en el antiguo bar junto a Hershel y Glenn, comenzó la primera gran transformación de Rick: vivos o muertos, muchos deben morir.

1 . Su discurso de establecimiento de su liderazgo, o sea, la Ricktatorship / Beside the Dying Fire – S02E13