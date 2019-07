Los 5 films que debes ver con Laura Dern, nuestra Renata Klein – Big Little Lies

La segunda temporada de Big Little Lies llegó a su fin y muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a hacer para vivir sin nuestras queridas Monterey 5 . Una buena solución a la abstinencia de este maravilloso show de HBO tal vez sea empezar a revisar la gran filmografía que estas actrices tienen en su haber.

1 . Blue Velvet

Blue Velvet no es solo una de las películas más controversiales de la historia del cine, sino también la primera colaboración entre Laura Dern y David Lynch. En este film, Dern funciona como la encarnación de todo lo bueno y puro en una historia que navega entre los dos extremos, la luz y la oscuridad. Película de culto que si aún no has visto, es momento de que lo hagas.