Riverdale es una serie con un cast que nos enloquece: no solo nos enamoramos de los actores y las actrices jóvenes, también a las madres y a los padres de la ficción.

6 . Hal Cooper

Nos hizo temer siendo Black Hood , pero si sacamos ese detalle, realmente era un hombre con un muy buen porte. No será nuestro favorito pero debemos reconocer que merece estar en este ranking.

5 . Fred Andrews

¡LO VAMOS A AMAR POR SIEMPRE! Si bien no tenía el estado físico que hemos visto en otros padres, sin dudas con él querríamos casarnos. Luke Perry no solo enamoró adolescentes por 90210 sino que volvió a flechar a toda una nueva generación gracias a su rol como padre de Archie .

4 . Tom Keller

3 . Hiram Lodge

A medida que avanzaban los episodios logró realmente deslumbrarnos con su estado físico. Hiram es rudo en muchos aspectos, y no tiene nada que envidiarle a los jóvenes de Riverdale .

2 . FP Jones

El padre de Jughead . Sin dudas es uno de los padres que más amamos: le sienta bien tanto el look de las Serpientes como el de Sheriff. ¡Lo queremos muchísimo!

1 . Edgar Evernever

Ok, es el gran villano y casi lastima a Betty, pero no podemos negar que es uno de los adultos más sexys en todo Riverdale. ¿Recuerdan cuando desafió a Betty mostrando que no tenía los tatuajes de Gárgolas y Grifos? ¡AMAMOS ese momento!