Los 7 mejores momentos de los episodios finales – BoJack Horseman

Los episodios finales de BoJack Horseman nos dejaron devastados. No podemos creer que la historia de nuestro caballo favorito haya llegado a su fin. Sin embargo, no podemos dejar de ver esta segunda parte de la sexta temporada una y otra vez y, por eso, te dejamos lo que creemos que son los 7 mejores momentos de este impresionante final.

1 . BoJack siendo un buen profesor

Estábamos tan acostumbrados a verlo fracasar y destrozar todo lo que lo tocaba, que realmente nos sorprendió que BoJack fuera un buen profesor para sus alumnos. Una de las tantas demostraciones de cuánto había cambiado nuestro caballito.

2 . Princess Carolyn y Judah

Inesperado y, a la vez, no, ya que son personajes muy compatibles, sin embargo, somos muy felices de ver a Princess Carolyn triunfar en todos los aspectos de su vida. Ella se merece todo en este mundo.

3 . Diane y sus traumas

Podemos decir que Diane tuvo su propio “Stupid Piece of Sh*t“ en esta segunda parte de la temporada seis, donde la vemos desnudar todos sus traumas mientras intenta escribir el libro de su vida. Finalmente, con un poco de ayuda de Guy y la presión de Princess Carolyn, logra dejar atrás todo eso y lanzarse como una escritora renovada.

4 . Mr. Peanutbutter, el mejor amigo

Después de ver estos episodios no nos quedan dudas: Mr. Peanutbutter es el mejor amigo que cualquiera de nosotros puede desear. Acompaña a BoJack hasta el final, como debe ser.

5 . Todd y el Hokey Pokey

Y hablando de mejores amigos… ¿quién no se conmovió con la escena del episodio final entre BoJack y Todd? Como siempre, Todd presenta un planteo original y ridículo, pero con muchísimo sentido: lo que importa es cuánto nos modificamos en el camino (no si hacemos o no el hokey pokey).

6 . The View from Halfway Down

El anteúltimo episodio de la temporada es, sin dudas, el mejor. Los creadores de BoJack vuelven a elegir una forma alternativa para narrar su historia, esta vez en una suerte de delirio donde BoJack se encuentra con todos aquellos que hemos visto morir a lo largo de la serie, mientras él mismo lucha por su vida tras haber caído a la pileta de su ex casa, completamente arruinado por los excesos de alcohol y pastillas. Punto destacado el poema que lee Secretariat, que da nombre al episodio, y que transmite toda la angustia no solo de ese personaje, sino también de BoJack, que ve muy de cerca su propio final.

7 . La última charla entre BoJack y Diane

Cierre perfecto: tras sobrevivir a su incidente en la pileta, a la cárcel y a todas las consecuencias de sus errores, BoJack se reencuentra con Diane en un techo, fumando, y mantienen la que, probablemente, sea la última conversación de sus vidas. “La vida es una mierda y, a veces, seguimos viviendo“, le dice Diane a BoJack, dándole la última lección y encerrando perfectamente la idea detrás de la serie. No vamos a negar que se nos escapó alguna que otra lágrima.