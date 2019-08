Los actores originales están invitados a participar en la nueva serie de HBO Max – Gossip Girl

Si bien los fans de Gossip Girl tenemos sentimientos encontrados por el reboot que prepara HBO Max, los nuevos detalles presentados en la gira de prensa de los TCA, nos han dado esperanzas.

El co-creador de la nueva serie, Josh Schwartz, explicó que no se trata de un remake, sino de una continuación de la serie original que se emitió por The CW de 2007-2012. Por lo que no veremos a nuevos actores interpretar a los emblemáticos personajes de Serena y Blair.

La nueva serie explorará el cambio de las redes sociales y se centrará en una nueva generación de adolescentes de escuelas privadas de Nueva York, que son introducidos a la vigilancia social de Gossip Girl.

Sin embargo, para alegría de los fans, HBO Max develó que ha dejado las puertas abiertas para que los actores originales puedan volver a esta nueva serie.

“Nos hemos comunicado con todos ellos para hacerles saber lo que estaba pasando, y que nos encantaría que estuvieran involucrados en el proyecto si es que quieren… sería genial verlos de nuevo”, declaró Schwartz.

Por el momento, no hay actores o fecha de estreno oficial para la nueva serie. Pero se sabe que tomará lugar ocho años después de la serie original y estará escrita por Joshua Safran (Quantico).