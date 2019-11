Los arcos argumentales que debe recorrer la serie a partir de ahora – The Walking Dead

1 . ¿Será Gamma la nueva Dwight?

Ya lo nombramos en el recap de What It Always is: la actitud desesperada de Gamma sí que nos dejó en un estado de incertidumbre. The Walking Dead, como toda serie, tiene patrones, y Gamma sí que nos hizo recordar a algo ya ocurrido: el arco de Dwight. Odiando a Negan, él pasa a ser su mano derecha y luego lo traiciona. No creemos que sea exáctamente igual el desarrollo de la trama de la joven, pero huele tan pero tan similar…