Los Avengers que se pueden despedir del MCU luego de la salida de Spider-Man

Con tantas series y películas en la Fase 4 del MCU, es imposible que no veamos la muerte de algún personaje importante. Quizás no sean muchas, pero les aseguró que habrá y serán significativas para el progreso de la historia.

Luego de la despedida de Spider-Man del MCU debido a las diferencias entre Sony y Marvel tenemos muchísimas dudas de cara a qué pasará con los Avengers de aquí en adelante, pero él puede que no sea nuestra única pérdida.

3 . Bucky

Dos preguntas: ¿por qué en la serie de Disney+ lo siguen nombrando como Winter Soldier ? ¿Por qué Steve Rogers eligió no darle el escudo a Bucky cuando se retiró?

Los hermanos Russo dijeron que el Capi no se lo dio a su amigo de la infancia porque “tiene una historia complicada y una mente dañada. No quieres entregar un arma muy poderosa a alguien que es tan vulnerable”. Entonces tan curado no está Bucky, ¿no?

Será interesante ver qué hace Zemo en Falcon and The Winter Soldier, ya que él fue la persona que reactivó a Bucky en Civil War. La idea de que él solo pueda vivir en paz siempre fue un poco extraño. Si va a ser reactivado de alguna manera, tendría sentido que optara por autodestruirse para dejar de ser utilizado como un arma.