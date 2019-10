Los comentarios de Scorsese no tienen sentido para Robert Downey Jr.

Iron Man se sumó a la polémica luego de que Samuel L. Jackson también le responda al director.

En una entrevista con Howard Stern, el actor se refirió a la crítica de Scorsese sobre las películas de Marvel y respondió con mucho respeto: “Aprecio su opinión porque creo que, como en cualquier cosa, necesitamos todas las diferentes perspectivas para poder centrarnos y seguir adelante”. Sin embargo, luego disparó: “Sería como decir ‘Howard Stern no es radio’. No tiene sentido decirlo”.

Downey Jr. dijo que le encanta que Scorsese se haya tomado el tiempo de archivar las películas de su padre, Robert Downey Sr. y señaló que no cree que al director le moleste el éxito de Marvel.

Por otro lado, el actor también se refirió por qué no entrará en la carrera por el Oscar, ya que os fanáticos incluso han solicitado que Disney lo incluya en su campaña For Your Consideration: “Hubo algunas conversaciones al respecto, pero decidí decirles a Marvel y a Disney que no lo hagamos”.