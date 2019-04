Los creadores de ‘Gravity Falls’ tendrán una nueva serie animada en Netflix

¡Buenas noticias para los fans de la animación!

Netflix ordenó el día de ayer Inside Job, una serie de comedia animada para adultos de los creadores de Gravity Falls, Shion Takeuchi y Alex Hirsch.

De acuerdo a Deadline, Inside Job está situada en un lugar a la sombra del Gobierno, donde todas las teorías de conspiración, desde los Illuminati hasta los Reptilianos, son ciertas, y una mujer lucha para mantener todo ese caos bajo control y en secreto.

La serie contará con 20 episodios y será producida por Netflix Animation. Takeuchi servirá como showrunner mientras que Hirsch actuará como coproductor ejecutivo.

Otros trabajos de Takeuchi incluyen las películas de Pixar: Monsters University e Inside Out así como las series Disenchantment, The Regular Show y Lost In Oz.