Los creadores de la serie explican cómo orquestar el robo más famoso de la historia – La Casa de Papel

Para complementar la plática, Javier Gómez Santander agregó: “Bella ciao nace de un trauma en el que no encontrábamos de qué forma abrir la serie. Un día me desperté muy triste y decadente y me puse a escuchar esa canción, que me encanta y me anima siempre. Una mañana mientras hacía el desayuno descubrí que era la canción de la serie, así que corrí a la oficina a proponerla. Cuando El Profesor y Berlín la cantan juntos se vuelve algo mítico y emocional para los personajes”.

Una de las cuestiones más importantes dentro de la conferencia fue el seguimiento de la historia, el rodaje y producción de la cuarta temporada. “Hemos rodado ya la cuarta temporada y está en post producción, solo que todavía no nos han dado fecha de estreno, eso ya dependerá de Netflix“, platicó Álex.