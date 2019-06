Los creadores de Rick and Morty defienden el final de la serie – Game of Thrones

Sigue la controversia en torno al final de Game of Thrones . Así como hay muchos que lo odiaron desde el principio, hay otros más que se han retractado ya pasado el tiempo y cada vez aprecian el final de finales. La respuesta también se ha presentado al revés donde hay quienes desde el principio disfrutaron de la última parte de la historia como lo son los creadores de Rick and Morty , Dan Harmon y Justin Roiland.

Mientras que así lo vivió como fan de la serie, como productor ejecutivo Dan Harmon añadió que estaba sorprendido del número de elementos que pudieron meter en la temporada que no está basada en ningún libro. Aplaudió la pelea entre la Montaña y The Hound, y se dijo consciente del decepcionante giro de Daenerys Targaryen.

Por su parte Justin Roiland, la cara menos conocida de los creadores de Rick and Morty, opinó algo similar a su compañero denotando que no habrá un show tan grande como Game of Thrones, aunque también sabe que eso no es del todo cierto.