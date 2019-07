Los creadores de The Haunting of Hill House ya tienen una nueva serie en Netflix – Midnight Mass

¡Excelentes noticias para los fans del terror!

Netflix ha dado luz verde a Midnight Mass, la nueva serie de Mike Flanagan y Trevor Macy, las mentes creativas detrás de la exitosa y espeluznante The Haunting of Hill House.

Midnight Mass contará con siete episodios y seguirá a una comunidad isleña aislada que experimenta eventos milagrosos, y presagios espantosos, después de la llegada de un joven sacerdote carismático y misterioso.

Flanagan dirigirá y se desempeñará como productor ejecutivo junto con Macy. Recordemos que en febrero de este año, el dúo firmó un acuerdo con Netflix para producir contenidos exclusivos para la plataforma.

Además de esta nueva serie, ambos preparan la segunda temporada de The Haunting of Hill House, que se titulará The Haunting of Bly Manor. Esta entrega adaptará la novela The Turn of the Screw de Henry James y será protagonizada por Victoria Pedretti.