Los creadores nos aclaran el significado de las escenas más importantes del último capítulo – Game of Thrones

D.B. Weiss y David Benioff serán nuestra fuente de sabiduría de ahora en adelante. Cada vez que tengamos una duda sobre lo que pasó en algún episodio, podemos contar con ellos para que nos expliquen qué pasó.

Si bien A Knight of the Seven Kingdoms no fue un capítulo con muchos sucesos importante, tuvo varias escenas importantes para los arcos argumentales de ciertos personajes y eso es lo que tratan de explicar los creadores aquí.

La escena en la que Jaime es juzgado, Brienne convirtiéndose en caballera, la charla entre Sansa y Daenerys, el papel de Tyrion y Theon, y la planificación de la batalla son algunos de los temas que se tocan aquí.