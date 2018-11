Los creadores querían terminar la serie con una trilogía de películas – Game of Thrones

El próximo año viviremos el gran final de una de las mejores series de todos los tiempos e indudablemente aún no estamos listos para decirle adiós. Aunque sabemos que la octava temporada de Game of Thrones será el evento seriéfilo del año, lo cierto es que acabamos de descubrir que podría haber sido aún más ambiciosa de lo que imaginábamos. En una reciente entrevista, los creadores Dan Weiss y David Benioff revelaron que querían dar a la serie un desenlace de nada menos que seis horas divido en tres películas.

“La mentira que dijimos es que el espectáculo estaba contenido y se trataba de los personajes. Los mundos se vuelven tan grandes, las batallas se vuelven tan masivas”, explico Benioff a EW sobre como la expansión de semejante universo terminó llevando al dúo a pensar en un final cinematográfico que otorgue el tiempo y el dinero necesario para desarrollarlo.

“Terminamos con una historia de fantasía épica pero con el nivel de familiaridad e inversión en los personajes que normalmente son imposibles en una película de dos horas”, añadió Benioff.

Sin embargo, a HBO no le convenció nada esta idea, puesto que su negocio está en los suscriptores y no en la taquilla. Pero a pesar de ello, la cadena le prometió a Weiss y Benioff una temporada final épica, aumentando el costo de $5 millones por capítulo a $15 millones.

“Pusieron su dinero donde están sus bocas, literalmente se llenaron la boca con billetes de millones de dólares, que ya no existen”, bromeó Weiss.

Parece que el sueño de un nuevo The Lord of The Rings versión Westeros tendrá que seguir esperando.

Se espera que la octava temporada de Game of Thrones debute a mediados del 2019.