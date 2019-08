Ni siquiera ha pasado una semana desde el estreno de la segunda temporada, pero David Fincher y Charlize Theron ya están pensando en que el programa tenga, al menos, un total de cinco entregas.

Según el propio protagonista de la serie, Holt McCallany, Netflix y David Fincher ya tienen planes para que la serie dure varios años más: “David me dijo ‘escucha, ¿estás listo para hacer esto durante cinco temporadas? Porque, incluso si lo arruino, esto tendrá cinco temporadas y no tengo ninguna intención de arruinarlo. Así que me gustaría pensar que continuaremos, mientras que David esté interesado en contar esta historia en particular”, aseguró en una entrevista con THR.