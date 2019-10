Los crossover entre series que nunca vimos venir

Con el inmenso crossover de Crisis on Infinite Earths cada vez más cerca, nos pareció prudente hacer un repaso por algunos de los shows televisivos que cruzaron sus caminos en un momento.

5 . Sleepy Hollow y Bones

Este episodio espeluznante comienza con Booth y Brennan encontrando un cuerpo decapitado, lo que lleva a Crane y Abbie a DC para ayudar en el caso. Ambientado en el universo Bones , a pesar de tratar con un cráneo mágico que se dice que trae a las personas de la muerte, el episodio concluye que no había magia involucrada. Simplemente normal, asesinato racional.

4 . X-Files y Cops

3 . Lilo and Stich y The Proud Family

Lilo and Stitch the series es un spin-off de la muy querida película. En él, Lilo y Stitch buscan “primos” perdidos de Stitch , otros experimentos alienígenas como él que se pierden en Hawai , cada uno con su propia habilidad única. Por el contrario, The Proud Family es una caricatura con una dinámica de comedia que sigue a Penny Proud y a su familia en diferentes aventuras diarias.

2 . The Simpsons y Futurama

1 . Brooklyn 99 y New Girl

Brooklyn 99 es una comedia sobre policías extravagantes que resuelven crímenes. New Girl , una comedia sobre una chica peculiar que se muda con nuevos compañeros de cuarto. Ambos son programas de Fox, pero el crossover fue una elección extraña.

Los personajes de New Girl viven en Los Ángeles, Brooklyn 99 tiene lugar en Nueva York. Ambas son grandes ciudades, pero no están cerca una de la otra. Todos los personajes principales de New Girl vuelan a Nueva York para este crossover.

Es un crossover de dos partes: The Night Shift es principalmente un episodio estándar de Brooklyn 99 con una breve aparición de Jess de New Girl. Homecoming, por otro lado, pone a la mayoría del elenco de Brooklyn 99 en el capítulo. La excusa utilizada para llevar el elenco de New Girl a Nueva York es que Schmidt está teniendo una especie de reunión de secundaria.