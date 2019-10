Los equipos de DC que podrían reemplazar a la Liga de la Justicia en el cine

Con Birds of Prey en camino y Doom Patrol en la tv, está claro que el DC Universe alberga a cientos de superhéroes y equipos que bien podrían suplantarla en una nueva película. Echemos un vistazo a los grupos mejor posicionados.

El experimento de La Liga de la Justicia fracasó rotundamente en el cine. A pesar de que algunos de sus personajes sobrevivieron, el resto ya no es más parte del DCEU o están desaparecidos.

1 . Justice Society of America

2 . Legion of Superheroes

3 . The Rocket Red Brigade

Si Warner Bros. está interesado en una historia de superhéroes ambientada completamente en el pasado, como van a hacer con Wonder Woman , esta es una gran opción realmente.

4 . The Outsiders

Para aquellos que aman la relación a veces frenética que Batman tiene con la Liga de la Justicia , The Ousiders seguro también les gustará. El grupo fue fundado originalmente por él después de que sus relaciones con La Liga se volvieron aún más tensas. Su intención era comandar un equipo que se adaptara a su propio estilo.

En cuanto a los miembros del equipo, se han incluido docenas de personajes y la mayoría no son tan conocidos, pero, ojo: Green Arrow , Black Lightning , Huntress y Nightwing han estado muy involucrados en el equipo, por lo que hay múltiples opciones para perseguir en la pantalla grande.

5 . The Secret Six

The Secret Six aparecieron por primera vez en 1968, pero la encarnación más querida no llegó hasta 2005, cuando Gail Simone creó una nueva alineación para el equipo.