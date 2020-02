Los estrenos de la semana en cine y televisión

1 . Amazon Prime Video

2 . Facebook Watch

3 . FOX Premium

4 . HBO

5 . Netflix

The Chef Show (Temporada 3) – 19/FEB

Jon Favreau y Roy Choi se embarcan en más viajes repletos de deliciosos platillos y atrapantes conversaciones con cocineros famosos.

Spectros – 20/FEB

Un adolescente y sus amigos quedan atrapados entre hechizos brasileños y espíritus japoneses en el medio del barrio.

Babies – 21/FEB

De lo innato a lo adquirido, esta docuserie ahonda en las innovaciones científicas que revelan de qué manera los bebés descubren la vida durante su primer año.

Gentefied – 21/FEB

Tres primos latinos lidian con sus diferencias mientras se esfuerzan por mantener a flote la taquería de su abuelo en un barrio de Los Ángeles cada vez más aburguesado.

Puerta 7 (Película) – 21/FEB

Una mujer intenta liberar a un club de fútbol argentino del crimen organizado que lo envuelve.

Otros: Outlander (Temporada 4), The Expanding Universe of Ashley Garcia, Glitch Techs, The Last Thing He Wanted, System Crasher