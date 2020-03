Los estrenos de la semana en televisión y streaming

Comienza una nueva semana, y como cada lunes, te enlistaremos los mejores estrenos en cine, televisión y streaming que no te puedes perder durante la semana.

1 . Acorn TV

Miss Fisher’s & The Crypt of Tears (ESTRENO) – 23/MAR

2 . Amazon Prime Video

3 . FOX Premium

4 . HBO

5 . Netflix

Freud (ESTRENO) – 23/MAR

Ansioso por ganarse un lugar en la Viena del siglo XIX, el joven Sigmund Freud se une a una psíquica y a un inspector para resolver una serie de sangrientos misterios.

Ansioso por ganarse un lugar en la Viena del siglo XIX, el joven Sigmund Freud se une a una psíquica y a un inspector para resolver una serie de sangrientos misterios. 7SEEDS (Parte 2) – 26/MAR

El mundo que conocían ya no existe. Su nuevo entorno es peligroso, pero no tanto como los otros humanos. Basada en el manga de Yumi Tamura.

El mundo que conocían ya no existe. Su nuevo entorno es peligroso, pero no tanto como los otros humanos. Basada en el manga de Yumi Tamura. Ozark (Temporada 3) – 27/MAR

Marty y Wendy siguen luchando por no perder el control de la familia. Él quiere mantener las cosas como están, mientras que ella busca expandirse con la ayuda de Helen y Omar Navarro, el jefe del cártel. Entonces aparece Ben, el hermano de Wendy, y vuelve el caos.

Otros: Sol Levante / Crip Camp / Hogar / Unorthodox / Car Masters: Rust to Riches / Dragons: Rescue Riders: Hunt for the Golden Dragon