Los Fab 5 siguen haciéndonos emocionar – Queer Eye

La cuarta temporada contó con 8 episodios y nos preparó no solo para la ya confirmada quinta entrega, sino también para el especial que se estrenará a fin de año que encuentra a los Fab 5 en Japón .

El pasado 19 de Julio Netflix estrenó la cuarta temporada de Queer Eye , el reboot de Queer Eye For The Straight Guy que ya se ha convertido en uno de los favoritos del gigante del streaming. Este show de makeovers sigue conmoviéndonos y ayudando a poner en el centro de atención la tolerancia y la diversidad.

Pero inmediatamente después del primer episodio, con Kathi , conocimos a Wesley , un joven que había quedado paralizado de la cintura para abajo tras un incidente en el que le dispararon. Este episodio no solo sirvió para que los Queer Eye trabajaran por primera vez con un héroe discapacitado, sino también para que Wesley pudiera enfrentar al hombre que le disparó y poder cerrar su historia, para pasar al nuevo capítulo de su vida.

En los capítulos siguientes tuvimos a Wanda, una líder muy dura que tuvo que encontrar una nueva forma de comunicarse con sus hijas para demostrarles cuánto las amaba, a Kenny, un soltero de más de 60 años que estaba lidiando con la pérdida de su perro (prepárense para llorar con este episodio), a Deanna, una chicana que buscaba ser aceptada por su labor y su barrio, a Brandon, un veterano que daba muchísimo a su comunidad pero que tenía olvidado su propio hogar y a Matt, un granjero que por primera vez en su vida se encontró con cinco miembros de la comunidad LGBTQ.

Queer Eye sigue siendo un show importantísimo para los tiempos que corren. No solo buscan historias de “héroes” que nos conmueven, sino que hacen siempre foco en la diversidad. No es solo mostrar a nuestros Fab 5, sino que esos mismos héroes, cada uno de ellos, tiene una historia distinta para contar, problemáticas diferentes que enfrentar, etc. Queer Eye pone sobre el tapete la conversación acerca de la tolerancia y la empatía, nos hace entrar en contacto con nuestros sentimientos y con nuestra solidaridad, todo eso mientras nos maravillamos con el talento de cada uno de los Fab 5 para mejorar la vida de aquellos que son tocados por el programa.