Los fanáticos votaron los 14 mejores episodios y estos son los resultados – Pretty Little Liars

Cuando una serie se despide para siempre debemos confesar que tenemos una etapa de duelo: volvemos a ver algunos episodios, videos o leemos toda la información que nos crucemos. En esa instancia estamos con Pretty Little Liars. Después de haberlas tenido durante 7 temporadas bajo la incógnita de descubrir quién se escondía detrás de A (quien luego fue AD), la serie finalizó hace poco más de un año. Más allá de que la amemos, es real que la última temporada, específicamente el final, nos dejó asombrados ya que quedaron varios cabos sueltos y algunas cosas que nos gustaría poder entender, aunque sabemos que para 2019 comenzará un nuevo spin off titulado Pretty Little Liars: The Perfectionists con la presencia de Alison y Mona. Esperemos que este nuevo spin-off logre llenar un poco el vacío que nos dejó la serie principal y que además tenga un mayor éxito que el que tuvo el primero de los spin-offs titulado Ravenswood…

Mientras esperamos el spin off y extrañamos la serie original, nos hemos puesto a investigar cuáles son los mejores episodios de la serie según los fans. Por eso hemos tomado como referencia IMDB ya que el puntaje que obtienen los distintos episodios (y producciones audiovisuales) son votados por todos los usuarios del sitio. Lo sorprendente de este ranking es que hay temporadas ausentes: podrán observar que dentro de los mejores no encontramos ninguno de la primera temporada ni de la última. ¡Increíble! Así que observen bien este ranking y cuéntenos si están de acuerdo. ¡AH! Además les dejamos un pequeño consejito: si no recuerdan todos los capítulos, aprovechen a verlos nuevamente que aún se encuentran disponibles las 7 temporadas en Netflix.

14 . A Is for A-l-i-v-e (S04E01)

13 . A Dangerous gAme (S03E24)

12 . Through Many Dangers, Toils, and Snares (S02E14)

11 . The First Secret (S02E13)

10 . Taking This One to the Grave (S05E12)

9 . If These Dolls Could Talk (S02E24)

8 . Over My Dead Body (S02E12)

7 . ‘A’ Is for Answers (S04E24)

6 . unmAsked (S02E25)

5 . This Is a Dark Ride (S03E13)

4 . The Lady Killer (S03E12)

3 . Now You See Me, Now You Don’t (S04E12)

2 . Welcome to the Dollhouse (S05E25)