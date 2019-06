Los fans lanzan una petición para salvar la serie – Deadly Class

¡Será mejor que comiencen a ver ahora Deadly Class por las plataformas oficiales si quieren una segunda temporada!

No es por alarmarlos, pero previamente hemos visto geniales series, como One Day at A Time, ser canceladas por su bajo índice de audiencia. En esta ocasión, la serie que nos preocupa es Deadly Class.

Ya han pasado tres meses desde que terminó la primera temporada y SYFY, cadena a la que pertenece la serie, aún no la ha renovado ni ha dicho ninguna palabra al respecto.

Por ese motivo, un fan de la serie lanzó una petición en Change. org, para hacer ruido y mostrar que hay un interés por parte de la audiencia para una segunda temporada.

Incluso Taylor Hickson, estrella de la serie, compartió la petición en su cuenta de twitter, confirmando que ni el elenco ha recibido noticias sobre la renovación.

Deadly Class está basada en los cómics de Rick Remender y sigue a los estudiantes que asisten a una academia secreta de San Francisco para convertirse en la próxima generación de asesinos.

