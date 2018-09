Los fans no dejan de teorizar: estas son 17 parejas inesperadas de la serie – Game of Thrones

Game of Thrones + romance muchas veces (y más últimamente) son una unión necesaria, aunque muchas veces no sucede tan drásticamente, principalmente porque cualquiera que haya encontrado una medida de felicidad en el programa suele encontrarse con algún tipo de destino horrible: eso es lo que hace que Game of Thrones esté tan maduro para el romance inesperado y no canónico. Se admite, por lo tanto, pensar en parejas que nunca sucederán ni en el programa ni en los libros. Las posibilidades están más que abiertas. También hay que tener algo en claro: siempre queremos ver más de nuestras series favoritas e imaginamos qué pasaría de más si en ciertos momentos ciertas decisiones hubieran sido tomadas en vez de lo que estamos viendo.

En este artículo te dejamos parejas que están compuestas de personajes que, en el programa, son solo amigos, simplemente enemigos mortales, o simplemente nunca se han conocido y probablemente nunca lo harán. Los fans y sus ideas…

Por eso, a continuación 17 parejas inesperadas de Game of Thrones que solamente los fans pueden imaginar.