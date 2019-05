Los fans quieren que HBO haga de nuevo la última temporada – Game of Thrones

Después de la emisión de The Bells, el quinto y penúltimo episodio de la octava temporada de Game of Thrones, algo quedó claro: los fans de la serie no están tan satisfechos con lo que está pasando.

Las opiniones se han dividido a tal grado que un fan lanzó una petición a través de Change.org para pedirle a HBO, la señal responsable de esta gran producción, desista de que esta temporada sea la última de la serie y que produzca otra más que sustituiría la que vimos del 14 de abril a la fecha.

La petición que tiene como meta final las 150,000 firmas y que hasta el momento en que se está redactando esta nota ya superó las 92,000 pide que el final tenga sentido a nivel de guión ya que se señala a David Benioff y D.B. Weiss, showrunners de la serie, como incompetentes ahora que ya no tienen un material sustentable como fueron los libros de A Song of Ice and Fire, escritos por George R.R. Martin.

Por supuesto que la petición es descabellada al pensar que HBO la aceptará, pero lo que sí sorprende es que existe un odio generalizado a la temporada, mismo que ha calificado los dos últimos episodios emitidos como los peores de la temporada y de la historia de la serie.

Por lo pronto ya sólo nos queda el final que se emite el próximo domingo 19 de mayo a las 8 pm (MEX) a través de HBO y HBO Go.