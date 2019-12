Los fans teorizan: el Sable de Luz verde que posee Luke redimiría a Kylo Ren

Con Star Wars: The Rise of Skywalker, la saga Skywalker está llegando a su fin. La saga comenzó en 1977 con la película ahora conocida como Star Wars: A New Hope, y se ha expandido desde entonces no solo en cine sino también en televisión, literatura y más. La trilogía secuela de Disney comenzó en 2015 con Star Wars: The Force Awakens y presentó a los fanáticos a una nueva generación de héroes y villanos, entre ellos Rey, Finn, Poe Dameron, el Líder Supremo Snoke y el muy bien delineado y recibido Kylo Ren. Este último ha sido el vínculo de conexión entre la trilogía original y la secuela al ser el hijo de Leia y Han Solo, así como el antiguo Padawan de Luke que se volvió hacia el Lado Oscuro, al igual que su abuelo, Anakin Skywalker / Darth Vader.

Las secuelas han incluido varias referencias a las películas originales y precuelas, junto con objetos que se han convertido en símbolos del universo de Star Wars. Entre ellos está el Sable de Luz verde de Luke, que ha sido una de las ausencias notables en esta nueva trilogía. Este fue visto una vez en una escena de flashback en Star Wars: The Last Jedi y se desconoce su ubicación actual. Star Wars: The Rise of Skywalker es la última oportunidad para explicar dónde está y, con suerte, volver a incluirla en la historia, y qué mejor que como parte de la redención de Kylo Ren, como proponen los fans.

Contextualicemos. El Sable de Luz verde fue el segundo Sable de Luz de Luke y fue creado por él para reemplazar el Sable de Luz azul de su padre, ya que se perdió después de su encuentro en Star Wars: The Empire Strikes Back. Luke usó el arma mientras rescataba a Han Solo y también durante la Batalla de Endor. Cuando luchó contra su padre en Star Wars: Return of the Jedi y casi lo mata, Luke se dio cuenta de en qué se estaba convirtiendo y tiró el Sable de Luz, declarándose Jedi. Después de la “muerte” del Emperador a manos de Darth Vader, Luke recuperó el Sable de Luz. Luke estuvo casi completamente ausente en Star Wars: The Force Awakens y solo apareció brevemente en visiones y al final de la película, por lo que el Sable de Luz verde tampoco fue de la partida. Como se mencionó anteriormente, la única vez que los espectadores vieron el Sable de Luz en las nuevas secuelas fue en Star Wars: The Last Jedi, en una escena de flashback que mostró cuando Luke sintió la oscuridad en Ben Solo / Kylo Ren y se acercó a él con el Sable de Luz activado en orden para defenderse. Después de eso, y dado que Kylo Ren destruyó el Templo Jedi después de ver a su maestro listo para atacarlo mientras dormía, no se sabe qué pasó con el arma.

Y entonces, ¿sigue funcionando el Sable de Luz verde? Los fanáticos han inventado teorías sobre dónde podría estar el sable de luz verde y qué le sucedió. Entre ellas, hay una que dice que R2-D2 ha estado ocultándolo. Esto está respaldado por R2-D2 que muestra en Return of the Jedi que tiene un compartimento de almacenamiento donde guardaba el Sable de Luz. R2-D2 estaba con Luke en el Templo Jedi cuando Kylo Ren lo destruyó, por lo que la teoría dice que R2-D2 agarró el sable de luz en algún momento durante el caos y lo ha estado escondiendo en su compartimiento desde entonces. Hablando de Kylo Ren, hay otra teoría que conecta el Sable de Luz con su arma roja de guardia cruzada. Este sugiere que Kylo tomó el Sable verde y usó el cristal kyber para construir su propia espada. Sin embargo, en la novelización de The Last Jedi, se menciona que los Guardianes en Ach-To llevaron el “arma, su brújula estelar y su otro equipo extraño de Luke al depósito” de Luke. Por supuesto, la falta de especificidad en el “arma” hace posible que no sea el Sable de Luz verde y en cambio sea algo completamente diferente que Luke usó como arma cuando vivía en Ach-To o algo que los cuidadores creen que es un arma.

El flashback en The Last Jedi mostró lo que sucedió entre Luke y Kylo Ren durante su entrenamiento Jedi y lo que llevó a Kylo a volverse completamente hacia el Lado Oscuro, y el Sable de Luz verde jugó un papel muy importante. Cuando se acercó a Kylo mientras dormía, Luke activó el Sable de Luz por instinto, pero Kylo se despertó y pensó que su maestro estaba a punto de atacarlo. Kylo luego destruyó el templo y mató a los estudiantes que se negaron a unirse a él. El Sable de Luz, activado en las manos de Luke, fue el empujón que necesitaba para volverse hacia el Lado Oscuro, y también puede ser lo que lo trae de vuelta.

Suponiendo que no se destruyó, el dichoso Sable de Luz verde sería la forma perfecta de representar la redención de Kylo y regresar al Lado de la Luz: Star Wars tiene una historia con conversiones en películas finales: Anakin Skywalker se volvió hacia el lado oscuro y se convirtió en Darth Vader en Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith y Darth Vader fue redimido y volvió a ser Anakin en Star Wars: Return of the Jedi. Con eso en mente, no hay razón para creer que Kylo Ren no pueda obtener su momento de redención en Star Wars: The Rise of Skywalker, y si el Sable de Luz verde de Luke puede jugar un papel en él, es casi seguro que será un momento muy emotivo para fanáticos de la saga y ayudaría aún más a unir las secuelas, las películas originales y las precuelas. Quién sabe, incluso podría usarlo para matar a Palpatine, haciendo que el arma sea aún más importante en el universo de Star Wars.