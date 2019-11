Los finales alternativos que nos hubiesen sorprendido por completo

Nos pasamos viendo la construcción de una historia por más de 50 horas, en la mayoría de los casos, nos encariñamos con los protagonistas y queremos lo mejor para ellos. No es de extrañar que la gente se enoje tanto cuando dicho programa no culmina de una manera que se sienta bien.

8 . True Detective

7 . Parks and Recreation

6 . Sex and The City

El final del programa que se usó en última instancia fue bastante predecible, y los fanáticos de Sex and the City lo amaron o lo odiaron, dependiendo de cómo se sintieran con respecto al Sr. Big .

Dado que toda la premisa en el programa dependía de los intentos de Carrie de encontrar y conectarse con un hombre, ¿ese final anti-hombre no habría sido un buen desenlace para terminar con las cosas? Con Carrie solo diciendo: “¡Basta… la amistad es más importante que los hombres!“? No sólo hubiese sido mucho más divertido y encajaba de una manera extraña e inesperada, si no que también el mensaje final era mucho más adecuado.

5 . How I Met Your Mother

Podría haber sido mucho mejor, al menos guiándonos por el final alternativo que se puede vislumbrar en el lanzamiento del DVD de la temporada final del programa.

Allí, Tracy no muere de una enfermedad terminal y Ted no termina con Robin. Dos cambios que habrían significado que las cosas no fueran tan deprimentes, y que el show no hubiera terminado en un romance que nadie quería realmente. La escena final hubiera consistido en Ted y Tracy, el tren que llegaba y el paraguas amarillo flotando sobre la calle.