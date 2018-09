Los flashforwards del show podrían estar instalados antes de la muerte de Walter White – Better Call Saul

Better Call Saul es grande, MUY GRANDE, y por eso, como ya venimos diciéndolo hace más de un año, la serie está creando su propia leyenda en el ambiente de la TV ya que los espectadores siguen el viaje de Jimmy McGill ( Bob Odenkirk ) desde el punto de ser un abogado bondadoso pero éticamente cuestionable a un abogado principal y confidente de asesinos y señores de la droga.

En la edición del podcast Better Call Saul Insider que se emitió luego de Smoke , el primer episodio de esta excelente cuarta temporada, se ha lanzado una nueva teoría bastante intrigante en la mezcla cuando se trata de los flashfowards antes mencionados. Mientras hablaban sobre el programa, los productores Vince Gilligan y Peter Gould y el fenomenal actor Bob Odenkirk sugirieron que estas secuencias podrían establecerse antes de los eventos del final de la serie de Breaking Bad , y que Gene a lo que más teme es a la ira de, posiblemente, Walter White ( Bryan Cranston ) mismo.

Es una buena pregunta. No lo sabemos todavía. Es una buena pregunta. ¿Ha sucedido? ¿No ha sucedido? Como dice Peter, no lo hemos definido.

Walt luego pasó meses viviendo en New Hampshire , antes de regresar a Albuquerque y embarcarse en lo que se convertiría en su postura final contra aquellos que lo habían perjudicado, logrando salvar a su ex compañero Jesse Pinkman ( Aaron Paul ) en el camino.

Si bien la mayoría de los fanáticos asumieron desde el principio que los flashforwards de Omaha se establecieron después del final de Breaking Bad , y hasta ahora los productores no habían hecho nada para desalentar ese pensamiento, vale la pena señalar que nunca se estableció una línea de tiempo clara. En la penúltima entrega de Breaking Bad , titulada Granite State , Walt y Saul se separan, y el abogado le cuenta a su antiguo cliente su plan de asumir una nueva y protegida vida de anonimato en Nebraska .

Por lo tanto, entre lo que estamos viendo ahora en Better Call Saul y el final de Breaking Bad… ¿qué pasó? Esto deja un período de tiempo de meses en el que Walter todavía está vivo. Por supuesto, eso lleva a una pregunta obvia: ¿el ex Heisenberg le hará una visita a su antiguo abogado en algún momento más adelante? La primera escena de Gene de esta nueva temporada, ese viaje fatídico viaje en taxi desde la clínica es un asunto fuerte: ¿por qué se asusta el ex abogado? ¿Quién lo persigue? ¿Tan fuerte sigue siendo Walter? ¿O es todo paranoia?